Streetwear-Label Supreme für 2,1 Mrd. $ verkauft

Es begann mit einem kleinen Skateboard-Shop in Manhattan. Nun wechselt das Streetwear-Label Supreme für enorme 2,1 Milliarden Dollar (rund 1,8 Milliarden Euro) den Eigentümer. Die Geschäfte der New Yorker Kultmarke liegen nun in den Händen des amerikanischen Modekonzerns VF Corporation, dem bereits Marken wie The North Face, Vans und Timberland gehören. Beim Erreichen bestimmter Leistungsziele könnte sich der Kaufpreis sogar noch um bis zu 300 Millionen Dollar erhöhen, wie am Montag zu erfahren war.