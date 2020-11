Lehrer warten noch immer auf Masken des Ministers

Masken sollten bald kommen

Einige Lehrer, vor allem ältere, haben Angst. Der Minister hat allen Lehrern die besseren FFP2-Masken versprochen, doch bis jetzt wurden keine nach Munderfing geliefert, auch nicht an andere Schulen „Ich habe schon dem Ministerium geschrieben“, sagt Kastinger. Man verwies an die Bildungsdirektion. Hier sagt man: „Die Masken wurden bestellt. Wenn alles gut läuft, startet die Auslieferung an die Schulen gegen Ende dieser Woche.“ Weil sich alles zuspitzt, bereitet sich Kastinger auf Schichtbetrieb vor.