Konsel überzeugt: „Rapid kann Salzburg ärgern!“

Michael Konsel ist nach dem Spitzenspiel überzeugt: „Rapid kann Salzburg auch dauerhaft ärgern.“ Rapid gegen Salzburg ist aber nur ein Thema in dieser Ausgabe der obligaten Bundesliga-Analyse mit Konsel und Michael Fally. Themen diesmal außerdem: Didi Kühbauers Reaktion auf die mediale Kritik an Goalie Paul Gartler, Dejan Ljubicics Verletzung, der fünfte Pflichtspielsieg des LASK, das 0:0 der Austria, das sehr kuriose Spiel in Ried und Tirols Auswärtssieg.