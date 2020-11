Von Zusammenhalt und Belastung

Am Anfang hat keiner an solche Ausmaße gedacht. Wir fragten uns sogar, wann weitere Überlebende aus dem Tunnel kommen. Den ersten Einsatz hatten wir ja oben im Alpincenter. wir mussten da eine Person am WC wiederbeleben. Dann im Tunnel, das war verheerend. So viele Menschen. Sie waren alle schwarz durch den Ruß, hatten kein Gesicht. Erst durch die Angehörigen haben sie alle eine Stimme und ein Gesicht bekommen.