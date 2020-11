Entscheidung über Mehrheit im Senat erst im Jänner

Maßgeblich an der Gesetzgebung beteiligt

Im politischen System der Vereinigten Staaten ist der Senat maßgeblich an der Gesetzgebung beteiligt und hat zudem eine wichtige Kontrollfunktion gegenüber dem Präsidenten. Darunter fallen die Ratifizierung internationaler Verträge, ein Mitspracherecht bei der Ernennung hoher Richter und Regierungsmitarbeiter und das Amtsenthebungsverfahren, in dem der Senat die Rolle des Gerichts einnimmt.