Entzugserscheinungen! Maradona weiter in Klinik

Diego Maradona soll laut einer Entscheidung seines Arztes und seiner Familie nach einer Operation wegen einer Gehirnblutung weiter im Krankenhaus bleiben. „Er will gehen, aber er wird bleiben. Dies war eine gemeinsame Entscheidung“, sagte sein Leibarzt Leopoldo Luque in der Klinik in Olivos nördlich von Buenos Aires am Freitag.