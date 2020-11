Gedrückte Stimmung an Salzburgs Zapfsäulen

Keine hundert Meter von der Tankstelle, die am Mittwochabend in der Stadt Salzburg überfallen wurde (die „Krone“ berichtete), betreibt Werner Rohrmoser eine Turmöl-Tankstelle. Bestürzt über den Überfall beim „Nachbarn“ ist er – überrascht allerdings nicht. „Ja, solche Überfälle kommen auch bei uns immer wieder vor“, erzählt er. Zwar sei der letzte schon einige Zeit her, jedoch habe er die Sicherheitsmaßnahmen immer wieder verschärfen müssen und auch den Dienstplan angepasst: „Die Abend-Schicht macht bei mir niemand mehr alleine – auch zwei Frauen teile ich nicht mehr gemeinsam ein“, so Rohrmoser mit sehr ernster Miene.