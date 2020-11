Aus Angst vor Frau Raub vorgetäuscht

Gegen 23 Uhr sollen am 5. Oktober zwei unbekannte Täter auf den Türken losgegangen sein, ihm die Kleidung zerrissen und ein Geldpaket mit 1800 Euro gestohlen haben. So lautete die erste Meldung bei der Polizei. Bei der anschließenden Einvernahme wurden aber mehrere Ungereimtheiten in der Geschichte entdeckt – und der Mann gab zu, dass er die Geschichte erfunden hatte.