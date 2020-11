Rapperin SanTra: „Lockdown schadet der Karriere“

„Die Erde im Fieber, im Fieber wir schwirren umher. Der Mensch, der will alles und immer noch mehr. Er breitet sich aus, wie das Plastik im Meer. Hab nichts in der Hand und der Dreck klebt noch dran. Ich entwickle einen Waschzwang und fang mit dem Putzen mal an. Bis morgen dann – dann fängt das Spiel von vorn an, von vorn an!“ Es sind Gedankensplitter wie diese, die blitzartig im Kopf aufleuchten, um von Sandra Neuner auf Papier gebracht zu werden.