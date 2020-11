841 Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle

Noch keine Trendwende bei der Zahl der Corona-Infektionen in der Steiermark. Aktuell zählt die Steiermark 6662 aktiv mit dem Corona-Virus Infizierte und 5750 Genesene. Auch die steirischen Spitäler kommen langsam an die Grenze ihrer Kapazitäten. Bis Mitternacht des gestrigen Tages wurden insgesamt 841 Neuinfektionen in der Steiermark gemeldet.