Gewichtiger Neuzugang soll Damenwelt begeistern

Ende Oktober war die bereits 46-jährige Elefantenkuh „Drumbo“ von Schönbrunn in den rund 280 Kilometer entfernten Zoo von Dvur Kralove in Tschechien übersiedelt. Der Umzug der älteren Elefantendame kam nicht von ungefähr: „Das Treiben in der großen Herde und die Dominanz unserer Leitkuh ,Tonga‘ wurden ihr zunehmend zu viel“, hatte damals Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck erklärt.