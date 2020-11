Haaland-Bestmarke! BVB feiert „verrückten Typ“

Das hat noch kein Spieler geschafft! Mit nunmehr 14 Toren in seinen ersten elf Champions-League-Spielen ist der 20-Jährige einsamer Rekordhalter. Dortmund entschied die Partie am Mittwochabend in Brügge durch Tore von Thorgan Hazard (14.) und Ex-Salzburg-Stürmer Haaland (18., 32.) bereits vor der Pause.