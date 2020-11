Wie Pflanzen Luft entgiften, um sich zu schützen

Umwandlungsprozess findet in den Blättern statt

Dabei fanden die Forscher heraus, wie sich die Pflanzen vor den für sie schädlichen Isopren-Verbindungen in der Luft schützen. Die Methode ist eine Art Entgiftungsprozess mit einem bestimmten Enzym. Anhand von jungen Pappeln haben die Innsbrucker Wissenschaftler diesen Prozess studiert. Dabei nehmen die Bäume die schädlichen Verbindungen in ihre Blätter auf und wandeln sie in die für sie ungefährliche Verbindung Methylethylketon um.