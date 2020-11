Schüsse in Video schrecken Anrainer

Das ganze Land steht auch drei Tage nach der Terrorattacke noch unter Schock – und die Bevölkerung ist äußerst sensibilisiert. So sorgte ein auf Facebook verbreitetes Video, in dem Schüsse zu hören sind, kurzfristig für große Verunsicherung in St. Pölten – ebenso wie ein Fehlalarm in einem Kremser Einkaufszentrum.