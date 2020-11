„Die Situation der Kinder ist zum Heulen!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“: Diesmal spricht „Krone“-Sportchef Peter Frauneder im Gespräch mit Kimberly Budinsky über die neuen Corona-Maßnahmen im Sport, warum die Verordnungen für die junge Generation besonders schlimm sind und was Leo Windtner, Peter Schröcknadel & Co. zu den Maßnahmen im Lockdown sagen. Außerdem spricht Peter Frauneder über die kommenden Europa-League-Spiele, den morgigen Kracher zwischen Red Bull Salzburg und dem FC Bayern München, über den Alaba-Vertragspoker und warum Alaba-Manager Zahavi vielleicht gerade zu dieser Zeit ein bisschen zu hoch pokert und über die Siegesserie von Mercedes in der Formel 1 (alles im Video oben).