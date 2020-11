Auf Salzburg rollt eine Tor-Lawine zu

Lewandowski sticht heraus

8:2 gegen Barça, 8:0 gegen Schalke, 4:0 gegen Atlético, 5:0 gegen Frankfurt. In den letzten Wochen und Monaten gab es zahlreiche Schützenfeste. Robert Lewandowski, der schon wieder bei zehn Saisontoren hält, sticht an vorderster Front heraus. Auch die Reihe dahinter um Thomas Müller, Serge Gnabry, Kingsley Coman und Neuzugang Leroy Sané gehört zum Besten, was der internationale Vereinsfußball derzeit zu bieten hat.