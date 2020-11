Corona-Krise trifft auch die Druckereien hart

Zwei Drittel der Mitarbeiter in Kurzarbeit

Gerade (meist kleinere) Unternehmen, die auf Kunden in schwer gebeutelten Branchen wie Veranstaltungen, Reisen, Gastronomie und Hotellerie spezialisiert sind, hat die Krise hart getroffen. In der Steiermark gibt es mehr als 150 Druckbetriebe mit 630 Dienstnehmern. Österreichweit sind 9000 Mitarbeiter in der Branche beschäftigt, vielfach bei Familienbetrieben. Noch immer sind zwei Drittel von ihnen in Kurzarbeit.