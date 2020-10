33.500 Euro veruntreut: Autoverkäufer vor Gericht

„Es tut mir leid“, gestand der in Tirol lebende Bosnier (28) ohne auszuschweifen. In einem renommierten Autohaus im Großraum Innsbruck veruntreute der Angeklagte über ein Jahr lang Geld, das er nach Verkäufen von Pkw nicht an das Unternehmen weitergab. Schaden: 33.500 Euro.