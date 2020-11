So finden Sie die passende elektrische Zahnbürste

Saubere Zähne in vier Schritten

1. Den Bürstenkopf befeuchten, mit Zahnpasta versehen und in den Mund einführen. Wird sie vorher eingeschaltet, spritzen Paste und Wasser durch den Raum.

2. Dann das Reinigungsprogramm auswählen, die Borsten schräg am Zahnfleischsaum ansetzen und einschalten. Dabei gilt: Immer vom Zahnfleisch in Richtung der Zähne putzen („Rot zu Weiß“).

3. Nun sollte mindestens zwei Minuten lang geputzt werden. Dabei wird jeder „Quadrant“ des Gebisses 30 Sekunden lang gebürstet. Viele Modelle haben akustische Signale oder vibrieren, wenn es Zeit ist, den Putzbereich zu ändern.

4. Danach die Zahnbürste aus dem Mund nehmen und gründlich mit lauwarmem Wasser abspülen. Im Anschluss sollten die Bürsten möglichst schnell trocknen, d. h. nicht luftdicht aufbewahren.