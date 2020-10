Arsenal besiegt Dudalk in der Rapid-Gruppe klar

Für Bayer Leverkusen setzte es nach dem Traumstart gegen Nizza (6:2) in Prag einen Rückschlag. Gegen Slavia Prag zog die 70 Minuten in Unterzahl spielende Werkself mit den durchspielenden Defensivspielern Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic mit 0:1 den Kürzeren. Peter Olayinka (80.) heißt der Goldtorschütze für die in Pool C nun ebenfalls bei drei Punkten haltenden Tschechen, deren Liga derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie pausiert. In Gruppe A gelang ZSKA Sofia mit einem 0:0 bei AS Roma ebenfalls eine Überraschung.