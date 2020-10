Tierquäler schoss mit Luftdruckgewehr auf Katze

Wer tut so etwas? Ein dreijähriger Kater wurde Mittwoch in Arzl im Pitztal zur Zielscheibe für einen Tierquäler. Laut Polizei wurde das Tier am Vormittag im Bereich Arzl/Osterstein mit einem Luftdruckgewehr angeschossen und verletzt. Die Fahndung nach dem Täter verlief bisher ohne Erfolg. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizei in Wenns erbeten. Telefon: 059133/7109.