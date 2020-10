Lockdown einkalkuliert

An ein Hoppala des LASK in der Meisterschaft zwischen den Europacup-Partien gegen Ludogorets und Antwerpen will Schicker keine Hoffnungen verschwenden: „Man hat gesehen, mit welcher Intensität die St. Pölten beim 3:0 niedergerannt sind. Das wird ein echter Gradmesser.“ Aber: „Wenn wir das Tempo mitgehen können, traue ich uns einiges zu.“