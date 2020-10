„Jeder hat das Recht auf ein würdiges Begräbnis“

Ahnenforschung ist beliebt

„Ist ein Foto vorhanden, geben wir es auf die Parte, ist keines da, gibt es nur einen Spruch“, so Wagenhuber Die Partezettel werden an Trauergäste vergeben. Kommt keiner, hebt sie Wagenhuber in der Schublade im Büro auf. Am kommenden Allerheiligenwochenende werden wohl auch kaum Besucher vor der Urnenwand der Einsamen stehen. Aber Ahnenforschung ist beliebt. „Plötzlich fragt jemand nach zwei, drei Jahren nach dem Verstorbenen, dann geben wir die Totenbilder her.“ Auch die Urne kann man mitnehmen. „Das kommt hin und wieder vor.“