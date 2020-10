Floriani kehren zurück in den Covid-Krisenmodus

Auch in den Einsatzfahrzeugen gelten strengste Vorsichtsmaßnahmen. „Wir sind in den taktischen Fahrzeugen nur mehr mit sechs statt neun Leuten unterwegs, natürlich mit Maske“, schildert Hartmut Wetteskind von der Feuerwehr Bischofshofen. Die zweite Welle könnte die Floriani im ganzen Land noch mehr als im Frühjahr an ihre Grenzen bringen, glaubt der Ortsfeuerwehr-Chef. „Jetzt arbeiten wieder alle in ihren Berufen. Das war im Frühling anders.“