Schönborn: „Antwort auf Hass kann nur Liebe sein“

Kardinal Christoph Schönborn hat sich via Twitter zur Messerattacke in der Basilika Notre Dame in Nizza geäußert, bei der am Donnerstag drei Menschen getötet worden sind. „Die einzige Antwort auf den blinden Hass und die Gewalt kann nur mehr Liebe und mehr Solidarität sein“, schrieb der Wiener Erzbischof in seiner deutsch wie französisch verfassten Kurznachricht.