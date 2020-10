Deutscher Lockdown trifft heimische Hoteliers hart

Der Lockdown in Deutschland ab dem 2. November ist für die heimische Tourismusbranche ein herber Schlag. „Für die Bundesländer im Westen ist das hart“, sagte der Sprecher der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Oliver Schenk, am Donnerstag. Die österreichischen Wintersportorte seien „die einzigen, wo es noch funktionieren hätte können“, in den Städten seien die Hotelbetriebe „sowieso gerade am Boden“.