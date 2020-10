Räuberische Jugendbande attackiert Zwölfjährigen

Wilde Szenen spielten sich am späten Mittwochnachmittag in Kufstein in Tirol ab! In einem Einkaufszentrum ging eine fünfköpfige Jugendbande auf einen Zwölfjährigen, der ein Messer bei sich hatte, los und schlug diesen brutal nieder. Dann hatten es die mutmaßlichen Täter auch noch auf sein Bargeld abgesehen …