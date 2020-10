Benzema über Real-Kollegen: „Er spielt gegen uns“

Und tatsächlich: Mendy passte in der zweiten Halbzeit nur noch dreimal zu Vinicius. Von Benzema gab es gar kein Zuspiel mehr in Richtung Vinicus. In einer Instagram-Story antwortete Benzema bereits auf die Schlagzeilen nach der Partie. „Und in der Zwischenzeit: Hunde bellen, die 9 passt“, schrieb er in einer Instagram-Story. Was aber nicht wirklich für eine Beruhigung im Lager der „Königlichen“ sorgen wird.