Motorradlenker mit Pkw kollidiert: schwer verletzt

Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw knapp 30 Meter weit in eine Wiese geschleudert. Der Biker stürzte und kam in Rückenlage auf der Fahrbahn zu liegen. Das Motorrad fiel in weiterer Folge auf seinen Oberkörper, wodurch der 51-Jährige schwer verletzt wurde. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen.