Andreas Ivanschitz heuert bei der Vienna an!

Unterstützung für Jiri Lenko

Ivanschitz soll in seiner Funktion als Ausbildungsmanager vor allem Jiri Lenko unterstützen. Der fungiert derzeit als Nachwuchsleiter und Kapitän der Kampfmannschaft in Personalunion. „Jiri kann nicht bei jedem U15- und U16-Training sein, weil er noch selbst trainieren muss. Auch bei jedem Spiel am Wochenende kann Jiri nicht dabei sein. Da wird uns Andi sehr helfen“, ist Katzer überzeugt. Auch die Nische der individuellen Betreuung der besten Spieler soll intensiv bearbeitet werden. „Andi wird Pläne schmieden, wie wir das am besten machen“, so Katzer.