E-Biker fuhr plötzlich von Radweg auf Straße

Der 29-Jährige aus Klagenfurt war gegen 10 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Geh- und Radweg der St. Ruprechter Straße in Richtung Süden unterwegs, als er plötzlich auf die Fahrbahn wechselte. Es kam zur Kollison mit dem in gleicher Richtung fahrenden Auto eines 51-jährigen Klagenfurters. Der Radfahrer musste mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand schwerer Sachschaden, am Fahrrad Totalschaden.