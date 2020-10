Neuer „alter“ Chef in der Justizanstalt Asten

Die Justizministerin beschäftigte sich lieber mit der Zukunft des Maßnahmenvollzuges. „Die Zahl der Zurechnungsunfähigen Täter steigt enorm an. Von 1975 bis heute um 570 Prozent. Seit 2016 jährlich um elf Prozent“, erklärte die Ministerin. Die Justiz stoße damit an ihre Grenzen, ja, diese seien längst überschritten. „Um den humanen Vollzug zu erhalten und zu verbessern, brauchen wir Geld.“ Von plus 65 Millionen Euro im Budget 2020 fließen 17 Millionen € in den Ausbau in Asten, der 2022 fertiggestellt werden soll.