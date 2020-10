LIVE: Bayern schlagen durch Goretzka früh zu!

Der FC Bayern München ist unbeschwert nach Russland gereist - im Champions-League-Auswärtsspiel bei Lok Moskau in der Salzburg-Gruppe-A will der Titelverteidiger seine Rekordserie ausbauen.„Wir freuen uns natürlich, dass unser Wettbewerb wieder ansteht. Wir wollen ein bisschen diesen Flow, in dem wir uns befinden, fortsetzen“, tönte Thomas Müller. Die Münchner haben ihre vergangenen zwölf Spiele in der Königsklasse gewonnen. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel - und auch nichts von der Parallelpartie Schachtjor Donezk gegen Inter Mailand!