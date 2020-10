Biker (28) starb bei Trainingsfahrt: Herzinfarkt

Der Oberösterreicher war - die „Krone“ berichtete - mit Freunden unterwegs, die kurz vor Trainingsende noch einmal den sogenannten Holzofenberg hinauffahren wollten. Bereits da soll der 28-Jährige geklagt haben, dass er mit den Kräften am Ende sei. Doch der Motorsport-Begeisterte stieg noch einmal auf seine Enduro, was in einer Tragödie enden sollte.