Wertvoller Spitz gestohlen

Nicht auf Bargeld oder Schmuck hatte es dieser Dieb abgesehen, sondern auf eine trächtige Zuchthündin. Allzu schwer dürfte es der Unbekannte allerdings nicht gehabt haben. Denn das Tor des Geheges im Außenbereich eines Bauernhofs, in dem sich auch die Zwergspitzdame aufgehalten hat, war lediglich mit einem Riegel gesichert, aber nicht versperrt. Ob der Täter das gewusst hat, ist derzeit noch unklar - jedenfalls konnte er in den Nachtstunden wohl problemlos hineingelangen und den nur 22 Zentimeter hohen Vierbeiner einfach mitnehmen. Neben dem Verlust des Tieres an sich ist auch der finanzielle Schaden enorm: Auf mehrere tausend Euro wird der Wert der Hündin und ihrer vier ungeborenen Welpen geschätzt.