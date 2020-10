Jesse Marsch: Sein Sohn muss nicht in die Garage

„Atletico-Trikot ausziehen!“

Soweit ließ es der 46-Jährige am Ende freilich nicht kommen. Einig wurde man sich innerhalb der Familie allerdings bis zuletzt nicht, vielmehr wurde der erste US-amerikanische Übungsleiter in der Geschichte der Champions League noch am Tag vor dem Abflug nach Madrid von seinem Sprössling provoziert. „Maddux hat am Sonntag sein Atlético-Trikot getragen“, grinste das Familienoberhaupt, als er davon berichtete. „Ich habe ihm gesagt, dass er das ausziehen muss.“