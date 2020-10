Polizist erleidet bei Festnahme Nasenbeinbruch

Die Exekutive wurde am Sonntag in den Innenhof eines Mehrparteienhauses in Hernals gerufen. Im Zuge der aufgeheizten Stimmung war es für die Beamten nicht möglich, den Sachverhalt des Konflikts zu ermitteln. Auch schienen die Beteiligten alkoholisiert zu sein. Plötzlich attackierte eine 51-Jährige die Beamten und versuchte, diese zu kratzen. Dabei verletzte die Frau einen Polizisten im Gesichtsbereich. Die österreichische Staatsbürgerin wurde festgenommen. Da sie sich heftig wehrte, mussten ihr Handfesseln angelegt werden. Trotzdem versuchte sie immer wieder, die Beamten zu beißen.