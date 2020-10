Kaserne in St. Michael: Schon elf Infizierte

Laut Landwehrkaserne in St. Michael in der Obersteiermark waren zunächst vier Fälle von Corona-Infektionen aufgetreten. Nach umfangreichen Testungen im Umfeld der Betroffenen sind nun weitere sieben Infizierte ermittelt worden, die bisher keine Symptome aufweisen. Alle somit insgesamt elf infizierten Personen wurden entweder in Heimquarantäne geschickt oder in einer Isolierstation des Sanitätszentrum Süd des Bundesheeres in Graz untergebracht.