Die steirische Schul-Ampel bleibt weiter auf Gelb

Die neue Ampelschaltung hat die Bildungsdirektion Steiermark am Freitag per Verordnung festgelegt. Für zwölf steirische Bezirke gilt die Farbe Gelb, das bedeutet „Normalbetrieb mit verstärkten Hygienemaßnahmen“. Murau ist grün, auf Orange werden nur explizit die Berufsschulen Mitterdorf im Mürztal und Voitsberg gestellt. Da in der nächsten Woche bis auf wenige Ausnahmen Herbstferien sind, hat die Ampelfarbe derzeit ohnehin wenig Auswirkungen.