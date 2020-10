Für Steirer hat „Rot“ (noch) wenig Auswirkungen

Gelangen die Spitäler an die Kapazitätsgrenzen?

Über die gesamte Steiermark gesehen nein: Am Freitag waren laut Kages in Summe 134 Covid-Patienten auf der Normal- sowie 21 auf der Intensivstation. In einigen kleineren Spitälern kommt man aber bereits an die Grenzen, am vergangenen Wochenende etwa in Hartberg. Da in Voitsberg derzeit keine Corona-Patienten aufgenommen werden, ist auch in Deutschlandsberg die Normalstation bereits stark belegt (22 Patienten) - dafür gibt es hier keinen Intensivpatienten.