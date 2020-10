Kriminelle achtköpfige Jugendbande ausgeforscht

Drei Verdächtige in Haft

Die Polizei forschte die Beschuldigten aus und nahm im Auftrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg am 7. Oktober drei Verdächtige im Alter von 15, 17 und 22 Jahren fest. Sie wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Alle acht Niederösterreicher würden angezeigt, bei Hausdurchsuchungen wurden neben einem verbotenen Springmesser auch Drogen sichergestellt.