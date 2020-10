Corona-Virus hat jetzt auch den KAC erreicht

Nachdem Corona die ICE-Liga schon fest im Griff hat, erwischte es nun auch den KAC! Die Rotjacken waren bisher unter fünf Teams (mit Linz, Wien, Salzburg, Innsbruck), die verschont geblieben waren. Nun allerdings hat‘s im Pool-Test - der um 7 Uhr in der Früh durchgeführt wurde - erste Fälle gegeben. Auch das Training am Donnerstag wurde bereits ausgesetzt. Das Match am Freitag in Bratislava wackelt massiv - zusätzlich, weil die Slowakei über einen Lookdown nachdenkt.