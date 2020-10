Herzogin Meghan will ins Weiße Haus

Das Motto spielte auf die Initiative „When We All Vote“ an, gegründet von der früheren First Lady Michelle Obama, mittlerweile eine enge Freundin und Förderin von Meghan. Michelle ist aber nicht die Einzige, die Harrys Gattin in ihrem Polit-Engagement den Rücken stärkt. Sie pflegt auch Kontakte zu Senatorin Kamala Harris (55), die an der Seite von Joe Biden für die Demokraten wahlkämpft.