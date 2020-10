Stirb Langsam ist zurück: Action mit Bruce Willis

Bruce Willis stirbt wieder langsam - diesmal muss der Hollywood-Star in seiner Paraderolle als Polizist John McClane, der immer zur falschen Zeit am richtigen Ort ist, gegen alte Feinde antreten. Zur Seite stehen ihm ein alter Freund - und eine Autobatterie der Marke DieHard (Stirb Langsam). McClane macht in dem spektakulären Werbespot (siehe Video oben) vor nichts und niemandem halt, um sein Auto wieder zu starten!