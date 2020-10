Wirte: „Es ist mühsam, aber im Interesse aller“

Christoph Moser, Chef des Almtalerhofs in Traun, muss seit gestern – wie alle 6000 Wirte in OÖ – alle seine Gäste registrieren, sie müssen auf einem Formular ihre Daten angeben. Im Falle einer Infektion können alle Kontakte rasch erhoben werden. Dass nur mehr sechs Personen am Tisch sitzen dürfen, soll Corona ebenfalls bremsen. „Ein großer Aufwand!“, sagt Moser. Zudem haben Wirte dabei auch noch eine sehr undankbare Rolle: Sie müssen viele ihrer Gäste erst darauf hinweisen, sich einzutragen.