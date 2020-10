Gesundes aus Kräutern

In der einjährigen Wirtschaftsfachschule der HLW Pinkafeld werden Jugendliche auf den Übertritt in die Lehre vorbereitet. „Im Rahmen dessen gibt es die so genannte Junior Company“, erläutert Direktor Harald Zapfel. Deren Teilnehmer beschäftigten sich jetzt unter Anleitung von Expertin Regina Weninger-Weigl mit der Vielfalt von Kräutern und ihrem Nutzen. Dabei stellten die Mädchen und Burschen auch selbst Salze, Tees, Bienenwachstücher sowie Kastanienwaschmittel her.