Jesse Marsch vor CL-Start: „Kennen den Rhythmus“

Jesse Marsch hat Salzburg als erster Trainer über die Quali in den Hauptbewerb der Elite-Liga gebracht. Belohnt wurde das Kunststück nach elf misslungenen Anläufen mit einer Hammergruppe. „Bayern ist stärker als Liverpool letztes Jahr, Atlético besser als Neapel, zudem ist Lok über Genk zu stellen“, schätzt der US-Ami die heurige Aufgabe schwerer als jene in der Premieren-Saison ein. Aber auch Salzburg hat sich trotz Haaland-Abgang in den Augen des 43-Jährigen entwickelt: „Der Grund, warum Erling (Haaland, Anm.) so oft getroffen hat, war unsere Geschlossenheit. Wenn das Engagement heuer gleich hoch bleibt, kann unsere individuelle Qualität noch besser zum Vorschein kommen“, glaubt Marsch.