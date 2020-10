„Schlag ins Gesicht!“ Klubs sauer auf Regierung

„Einmal mehr wurde auf die mögliche Stadionkapazität keine Rücksicht genommen. Wenn man das nämlich auf die Red Bull Arena (30.000 Sitzplätze, Anm.) umlegt, bedeuten die 1500 Personen eine fünfprozentige Auslastung. Wie das wirtschaftlich umsetzbar sein soll und was das für das Stadionerlebnis bedeutet, kann man sich wohl recht einfach ausrechnen“, stellte Reiter fest. „Wir könnten in der Red Bull Arena und unter freiem Himmel nur jeden 20. Platz besetzen. Und dennoch müsste jeder dabei einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ob das zumutbar ist, müssen wir noch beraten, aber in jedem Fall ist es sehr praxisfremd.“