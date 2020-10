Steirerin erlebt in Brüssel Quasi-Lockdown

Maskenpflicht auf der Straße, Homeoffice, Ausgangssperre zwischen Mitternacht und fünf Uhr früh: Belgien hat auf die zuletzt bis zu 6000 neuen Corona-Fälle am Tag mit rigorosen Maßnahmen reagiert. Mittendrin ist eine gebürtige Steirerin: Die 25-jährige Caroline Parsché aus Aflenz absolviert derzeit ein Praktikum im Europäischen Parlament. „Ich war nie ohne Maske draußen“, schildert die Studentin, die in Wien wohnt. „Im September, als es noch schön warm war und man im Park sitzen konnte, war das blöd, aber mittlerweile merke ich es kaum noch.“ Nun gilt die Maskenpflicht draußen auch „nur“ noch in gewissen Bezirken und an belebten Plätzen.