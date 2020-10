Ein weinendes Auge bei den „Vorstadtweibern“

Ein Hoffnungsschimmer in schweren Zeiten, zumindest im TV-Programm: „Es ist ein neues Gefühl, dass man so nicht kennt. Dass immer im Raum steht, dass alles in die Luft fliegen kann“, beschreibt Köstlinger ihre neue Corona-Realität, die sich natürlich auch bei den Drehs als verschärfte Sicherheitsmaßnahmen äußern. „Ich habe diesbezüglich gerade eher eine depressive Phase“, sagt Proll. Der Schock sei für alle derselbe: „Niemand kann sich ausklinken. Egal, ob in der Schule, im Fußballverein oder bei den Schauspielern am Set. Man muss jetzt eben einen Weg finden, damit umzugehen.“